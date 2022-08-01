Юным тюменцам предложат собрать детали летательного аппарата "Чиж"

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» во ВКонтакте | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» во ВКонтакте

Серию бесплатных мастер-классов для юных тюменцев проведут педагоги Дворца творчества и спорта "Пионер" в ТРЦ "Матрешка" 20 августа. Начало – в 12 часов, сообщают организаторы.

На третьем этаже рядом дети и родители смогут подробнее узнать об отделениях "Пионера" – "Арт-парке", детском технопарке "Кванториум" и эколого-биологическом центре. Ребят научат изготавливать и собирать детали модели летательного аппарата "Чиж", познакомят с анатомией человека, помогут создать из бисера украшения и расписать глиняные тарелочки.

Руководители танцевальных коллективов проконсультируют о творческой деятельности и покажут презентационные видеоролики с выступлений.

Также родители смогут узнать подробные условия обучения в учреждении.