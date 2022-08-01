Пианист Иван Бессонов исполнит произведения Грига в тюменской филармонии

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Концерт пианиста Ивана Бессонова с Тюменским филармоническим оркестром пройдет 19 сентября. Прозвучат сочинения Эдварда Грига и Петра Чайковского, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Иван Бессонов – победитель многих международных конкурсов, и одно из последних достижений исполнителя – звание лауреата 1 премии Международного конкурса имени Рахманинова (2022). "Юное дарование", "невероятный талант" – так музыкальные критики пишут об исполнителе. Иван Бессонов дает сольные концерты в лучших концертных залах по всему миру, а его концертный график расписан на годы вперед.

В программе исполнят произведения: П. И.Чайковский Симфоническая поэма "Фатум" и Симфония №4, Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром. Музыка прозвучит в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – Юрия Медяника.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.