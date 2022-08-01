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Visit Tyumen и "Магический экспресс" разыграют два билета на путешествие с героями фильма о Гарри Поттере

Общество, 09:27 19 августа 2022

из сообщества "Магический экспресс" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Магический экспресс" во ВКонтакте

Розыгрыш двух билетов на детское путешествие с героями фильма о юном волшебнике Гарри Поттере "Магический экспресс" запустили в сообществе туристического бренда Visit Tyumen.

В поезде детей будут ждать волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, зелья, предсказания, одним словом, настоящие приключения. Возрастное ограничение - с 4 лет (можно с 3 лет, но на усмотрение родителей, так как в поезде нет комнаты для матери и ребенка), с 6 лет можно без сопровождения взрослых.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на группы Visit Tyumen и "Магический экспресс" во ВКонтакте, поставить лайк посту и оставить комментарий "Участвую", сделать репост. Итоги подведут 20 августа рандомным способом.

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# розыгрыш , социальные сети

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