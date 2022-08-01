Расторгнуть договор на строительство жилого дома помогут обратившимся в Роспотребнадзор

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Пять жителей Тюменской области обратились по вопросам защиты прав потребителей к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Галине Шарухо, которая провела прием граждан в приемной президента РФ в Тюменской области 18 августа.

Обращения касались расторжения договора-подряда с ООО "Луч" на строительство жилого дома в связи с неисполнением обязательств, навязывания услуг по установке устройств от протечек воды, возврата денег за неотремонтированную бытовую технику, нарушения сроков исполнения услуги по остеклению балкона.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, всех обратившихся проконсультировали, специалисты готовы содействовать им в судебной защите.