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Расторгнуть договор на строительство жилого дома помогут обратившимся в Роспотребнадзор

Общество, 14:14 19 августа 2022

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Пять жителей Тюменской области обратились по вопросам защиты прав потребителей к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Галине Шарухо, которая провела прием граждан в приемной президента РФ в Тюменской области 18 августа.

Обращения касались расторжения договора-подряда с ООО "Луч" на строительство жилого дома в связи с неисполнением обязательств, навязывания услуг по установке устройств от протечек воды, возврата денег за неотремонтированную бытовую технику, нарушения сроков исполнения услуги по остеклению балкона.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, всех обратившихся проконсультировали, специалисты готовы содействовать им в судебной защите.

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# Галина Шарухо , приемная президента , Роспотребнадзор

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14:14 19.08.2022Расторгнуть договор на строительство жилого дома помогут обратившимся в Роспотребнадзор