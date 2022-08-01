Жителя Голышманово задержали с наркотиком на трассе Тюмень - Омск

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

20-летнего жителя пос. Голышманово задержали за незаконный оборот запрещенных веществ. У молодого человека обнаружено около двух граммов мефедрона. Заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

На 215 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск полицейские остановили автомобиль ВАЗ 21099. По имевшейся у правоохранителей информации, управлявший машиной житель Голышманово был причастен к обороту наркотиков.

При личном досмотре у водителя оперативники в присутствии понятых обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом. Молодого человека доставили в отдел полиции. По заключению эксперта изъятое вещество является мефедроном.

По словам подозреваемого, наркотик он приобрел для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.