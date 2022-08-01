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Сергей Морозов: в Тюменской области созданы комфортные условия для развития бизнеса

Экономика, 15:13 19 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комфортные условия для развития бизнеса созданы в Тюменской области. Такую оценку поддержке предпринимательства в регионе дал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственно думе РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на пресс-подходе форума "СУП-2022" в Тюмени 19 августа.

В качестве аргумента он привел следующие данные: критерий выживаемости бизнеса используется для оценки эффективности работы региональных властей. В Тюменской области он составляет 70 %, тогда как в среднем по стране – 40 %.

"У нас у всех на федеральном уровне есть четкое убежденное решение – пришел конец сырьевой экономики. Она была эффективной на протяжении 30 лет, но импортозависимой. Сегодня сама жизнь подтолкнула к переходу на новую экономику. Она связана с новыми технологиями, большей свободой для предпринимательства", - рассказал Сергей Морозов.

По его словам, в рамках партийного проекта "Покупай свое" провели финансовую оценку воздействия надзорной деятельности и излишнего регулирования на предпринимательство. В 2021 году из-за этих двух обстоятельств бизнес недополучил 1,5 трлн рублей, не создано около 1 млн рабочих мест. Впрочем, ситуация складывается в регионах по-разному.

"Когда мы смотрим на опыт Тюменской области, где созданы хорошие условия для предпринимательства, понимаем, что власти держат руку на пульсе, сумели выстроить деловые взаимоотношения с бизнесом-сообществом, в том числе молодежным", - поделился парламентарий.

Оксана Корнеенкова

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# молодежное предпринимательство , предпринимательство

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