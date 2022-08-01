Владислав Джурович расскажет участникам тюменского форума СУП, как выжить вопреки

предоставлено Владиславом Джуровичем предоставлено Владиславом Джуровичем

Владелец сети Tesla Burger Владислав Джурович станет спикером True Story Fest (фестиваль правдивых историй) на форуме СУП в Тюмени 20 августа. Общая тема фестиваля "Уроки пандемии, или Как выжить вопреки".

"Чтобы выжить, нужно жить, прежде всего. Любить то, что ты делаешь и ежедневно работать, оставаясь реалистом, мыслить позитивно. В бизнесе мы на постоянной основе работаем с расходной частью, с удержанием и с привлечением покупателей. Причём удержание - это самое важное", - говорит в интервью корреспонденту "Тюменской линии" основатель бургерной.

Владислав Джурович начал свой бизнес в Тюмени в 2013 году с приготовления бургеров и доставки их по городу. Затем предприниматель открыл первый ресторан. А позже появилась целая сеть, которая успешно развивается. Тюменец Владислав Джурович продает франшизу на Тюмень и другие города РФ, в страны ближнего зарубежья. Занимается и фуд-траками, на сегодня по Тюмени их 11.

предоставлено Владиславом Джуровичем предоставлено Владиславом Джуровичем

Последствия пандемии некоторые предприниматели до сих пор ощущают. Привлекая покупателей, клиентов и улучшая качество предоставляемых услуг – то, что реально поможет выйти из любого кризиса, уверен Владислав.

"Лояльные покупатели - это основа, поэтому важно быть в диалоге, давать обратную связь, исправлять ошибки. Не вижу правильным сокращать расходы, но не работать над привлечением и улучшением, поэтому наша задача предлагать что-то новое, развиваться, улучшая то, что имеем в том числе, но при этом затраты должны быть планомерные", - говорит он.

предоставлено Владиславом Джуровичем предоставлено Владиславом Джуровичем

Форум СУП пройдет в Тюмени в десятый раз. В его работе примут участие более 120 спикеров, 1 тыс. 500 предпринимателей из пяти стран и 50 регионов России. Участники True Story Fest в неформальной обстановке поделятся настоящими историями, расскажут о собственных ошибках и жестких провалах на этапах создания бизнеса. Спикеры фестиваля - Артем Рахмеев, Владислав Джурович, Александр Андросов и Михаил Даринов.

Актуальность площадки для общения бизнесменов оценил Владислав Джурович: "Форум однозначно нужен, потому что это общение с предпринимателями, новые деловые контакты и новые знания. При правильном подходе он несёт пользу для бизнеса и для общего развития в целом".

Анжела Лебедева