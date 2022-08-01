Владислав Джурович расскажет участникам тюменского форума СУП, как выжить вопреки
Владелец сети Tesla Burger Владислав Джурович станет спикером True Story Fest (фестиваль правдивых историй) на форуме СУП в Тюмени 20 августа. Общая тема фестиваля "Уроки пандемии, или Как выжить вопреки".
"Чтобы выжить, нужно жить, прежде всего. Любить то, что ты делаешь и ежедневно работать, оставаясь реалистом, мыслить позитивно. В бизнесе мы на постоянной основе работаем с расходной частью, с удержанием и с привлечением покупателей. Причём удержание - это самое важное", - говорит в интервью корреспонденту "Тюменской линии" основатель бургерной.
Владислав Джурович начал свой бизнес в Тюмени в 2013 году с приготовления бургеров и доставки их по городу. Затем предприниматель открыл первый ресторан. А позже появилась целая сеть, которая успешно развивается. Тюменец Владислав Джурович продает франшизу на Тюмень и другие города РФ, в страны ближнего зарубежья. Занимается и фуд-траками, на сегодня по Тюмени их 11.
Последствия пандемии некоторые предприниматели до сих пор ощущают. Привлекая покупателей, клиентов и улучшая качество предоставляемых услуг – то, что реально поможет выйти из любого кризиса, уверен Владислав.
"Лояльные покупатели - это основа, поэтому важно быть в диалоге, давать обратную связь, исправлять ошибки. Не вижу правильным сокращать расходы, но не работать над привлечением и улучшением, поэтому наша задача предлагать что-то новое, развиваться, улучшая то, что имеем в том числе, но при этом затраты должны быть планомерные", - говорит он.
Форум СУП пройдет в Тюмени в десятый раз. В его работе примут участие более 120 спикеров, 1 тыс. 500 предпринимателей из пяти стран и 50 регионов России. Участники True Story Fest в неформальной обстановке поделятся настоящими историями, расскажут о собственных ошибках и жестких провалах на этапах создания бизнеса. Спикеры фестиваля - Артем Рахмеев, Владислав Джурович, Александр Андросов и Михаил Даринов.
Актуальность площадки для общения бизнесменов оценил Владислав Джурович: "Форум однозначно нужен, потому что это общение с предпринимателями, новые деловые контакты и новые знания. При правильном подходе он несёт пользу для бизнеса и для общего развития в целом".
Анжела Лебедева