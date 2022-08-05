На международном форуме СУП в Тюмени предприниматели выйдут на ринг

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новые дискуссионные площадки, сотрудничество с Министерством науки и высшего образования РФ и эксклюзивными правообладателями европейских разработок по созданию и продаже франшиз презентуют на X форуме Слета успешных предпринимателей в Тюмени 19-21 августа.

Помимо делового блока участников форума ждут неформальные активности: от инвест-экскурсий по региону до кулачных боев между предпринимателями.

Предпринимательство станет одним из главных направлений обучения в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с "Опорой России" впервые проведет свою площадку в рамках программы X Международного бизнес-форума СУП в Тюмени. Она поможет сторонам выработать концепцию и технологию реализации инициативы по развитию экосистемы предпринимательства в системе высшего образования страны.

Гости и эксперты площадки

К участию в экспертной сессии приглашены представители Министерства образования и науки РФ, "Опоры России", фонда Сколково, региональных центров "Мой бизнес" и вузов страны.

Спикерами станут: заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин, вице-президент "Опоры России" и руководитель рабочей группы совета Минобрнауки России Эдуард Омаров, руководитель ассоциации "Мой бизнес" Артур Юсупов, руководитель проекта Академия наставничества Сколково Екатерина Морозова.

Цели площадки

По результатам обсуждения кураторы сессии планируют утвердить методические рекомендации проекта "Стартап как диплом". Бизнес-сообщество совместно с представителями вузов выработают единый подход и инструменты развития предпринимательства в университетах.

"В диалоге будет участвовать весомая доля тех, кто занимается развитием классического и технологического предпринимательства на местах. Это региональное отделение "Опоры России", региональные операторы Сколково и представители центров "Мой бизнес". Мы хотим, чтобы эти люди услышали друг друга и нашли взаимовыгодные интересы во взаимодействии", - говорит заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин.

По словам вице-президента "Опоры России" Эдуарда Омарова, концепция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства была принята позитивно многими университетами, вузы выразили готовность внедрить систему и приступить к реализации программы. Кроме того, текущая модель экосистемы уже на 80% реализуется в образовательной программе Тюменского государственного университета.

"В рамках форума мы объединим усилия бизнес-сообществ и Министерства науки и высшего образования. Такой тандем сможет эффективно реализовывать предпринимательскую траекторию университетов. Это очень важная задача. Сегодня Россия в несколько раз уступает европейским странам по численности субъектов предпринимательства на душу населения и по производительности труда. Обновленный подход поспособствует созданию новых бизнес-единиц, которые количественно и качественно смогут решить эту задачу. Нам необходимо обеспечить грамотную профориентацию молодежи в сторону предпринимательства, чтобы выбор был осознанный, опираясь на предпринимательские способности. Дать качественное предпринимательское образование и обеспечить легкий старт при реализации бизнес-проектов", - подчеркнул Эдуард Омаров.

Хедлайнеры и новые эксперты

В качестве хедлайнеров юбилейного форума заявлены представители VK, "Авито", "Нетология", "Topfranchise" и другие.

Франшизы проектов социальных предпринимателей и самозанятых

На одной из тематических площадок форума в качестве спикера выступит новый эксперт СУПа, колумнист Forbes, основатель и эксклюзивный правообладатель сайта по разработке и продаже франшиз Topfranchise.com Василь Газизулин.

В качестве международного эксперта в области франчайзинга он расскажет о том, как работать с франшизами в текущей конъюнктуре рынка, как масштабировать бизнес и использовать механизм франчайзинга в международной деятельности. Молодые предприниматели познакомятся с инструментами концессии, а владельцы уже развитого бизнеса узнают о возможностях дальнейшего успешного продвижения внутри страны и откроют для себя франшизы как канал выхода на международный рынок.

"В рамках форума мы планируем актуализировать возможности франчайзинга для социальных предпринимателей и перспективы масштабирования бизнеса для самозанятых. Это очень важные направляющие в развитии предпринимательства, и мы подготовили для них отдельную программу, - поделился Василь Газизулин. - От форума ждем много новых интересных знакомств, общения и уверенности в дальнейшем успешном развитии".

Среди кейсов Topfranchise школы робототехники и программирования для детей, количество франшиз которых сегодня насчитывает более 150, сеть эстетики тела, лица и ногтей с сотней филиалов по стране и другие успешные проекты. На форуме также запланирована выставка франшиз.

Предприниматели выйдут на ринг

Главным зрелищем среди неформальных активностей форума станет турнир по любительскому боксу, который пройдет в рамках СУПа 20 августа. На ринге встретятся предприниматели и менеджеры, участники бизнес-форума. Профессиональный бой состоится в тот же вечер между предпринимателем, бронзовым чемпионом мира по панкратиону Евгением Фесенко и специалистом в области фитнеса, диетологии и психологии тюменского клуба SibearianFit Шахрамом Микаиловым.

Invest Tyumen

Проведение форума на территории Тюмени – уникальная возможность презентовать ресурсы региона для потенциальных инвесторов и предпринимателей. Для участников СУПа предусмотрены экскурсии по основным достопримечательностям Тюменской области. Гости форума смогут посетить Ялуторовский острог, Тобольский кремль, горячие источники или любые другие туристические объекты региона. В том числе предусмотрен тур по инвестиционным объектам Тюмени.

Добавим, второй год форум пройдет в статусе международной площадки. В работе юбилейного, СУПа примут участие более 100 спикеров, 1 000 предпринимателей из 15 стран и 50 регионов России. На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство.