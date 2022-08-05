В рамках форума СУП организуют ярмарки для самозанятых

| Фото: из сообщества "Мой бизнес | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мой бизнес | Тюменская область" во ВКонтакте

Ярмарки для самозанятых пройдут в рамках бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей-2022" на набережной в Тюмени 20 и 21 августа с 11 до 19 часов, сообщает центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес".

Сейчас идет набор участников. В рамках форума СУП товары увидят бизнесмены, топ-менеджеры, стартаперы, блогеры, маркетологи из разных стран и регионов России. Также участники ярмарки смогут познакомиться с предпринимателями, обзавестись связями, заявить о себе.

Чтобы выставить продукцию бесплатно, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вопросы можно задать менеджеру проекта Ксении Калашниковой.