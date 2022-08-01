Спикеры форума СУП расскажут, почему России невыгодно добиваться 100% импортозамещения

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Одна из площадок тюменского форума СУП будет посвящена импортозамещению. Спикеры расскажут, почему России невыгодно добиваться 100% импортозамещения. Эксперты дискуссионной сессии обсудят современные инструменты работы с зарубежными партнерами, которые помогают достигать взаимовыгодного баланса в актуальных процессах наращивания технологического суверенитета России.

"Перед отечественными производителями в принципе не стоит цель заменить всю импортируемую продукцию на 100%. Если это произойдет, у нас не будет возможности и даже повода взаимодействовать с другими странами. Поэтому на площадке мы обсуждаем, что объективно можно производить внутри страны, а где можно замещать не продукцию, а производителей и поставщиков", - комментирует вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров.

По информации пресс-службы форума, сегодня существует большое количество механик замещения. Отечественные бизнес-сообщества инвестируют в расширение и развитие производств, становясь совладельцами и инвесторами необходимых стране производств и мощностей. Или предлагают компаниям, которые развиваются в нужном для России направлении, открывать новые совместные предприятия на территории нашей страны.

Модератором площадки станет вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", председатель экспертного совета Госдумы "по повышению производительности труда и эффективности" Дмитрий Пищальников. В числе спикеров заявлены заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В ходе X форума СУП пройдут заключительные этапы двух крупных инвестиционных проектов INNOWEEK и "Инвестиционный акселератор". Тюменские предприниматели смогут получить до 50 миллионов рублей на развитие своей инициативы, а представители бизнес-сообщества со всей страны – гранты от правительства Тюменской области.

Интенсивная образовательная программа "Инвестиционный акселератор" стартовала в Тюменской области в июне. Организаторы взяли на сопровождение проекты 15 участников, но только 10 инициатив получат возможность принять участие в "Ярмарке инвестиций" в рамках форума СУП.

"Фонд заявок на инвестиции в этом потоке составит 500 миллионов рублей. Защита пройдет для представителей различных инвестиционных клубов, фондов, частных инвесторов и крупных компаний смежных отраслей, которые нуждаются в новых направлениях для развития и инвестирования", - рассказала руководитель проекта Александра Самойлович.

"Инвестиционный акселератор" - это, в первую очередь, программа обучения, поддержки и сопровождения тюменских предпринимателей в процессе привлечения инвестиций в их бизнес-проекты. Она включает в себя лекции и практики по различным темам: от отбора бизнес-идей до оформления инвестиционной сделки.

В рамках форума состоится ежегодный всероссийский форум INNOWEEK 2.0, который пройдет в формате питч-сессий инновационных стартапов. INNOWEEK – это точка притяжения и открытый диалог технологических экспертов, инвесторов и предпринимателей. В этом году на форум подано 352 заявки высокотехнологичных стартапов. Проекты представлены по четырем актуальным направлениям: "Fintech", "Строительство и девелопмент, buildtech", "E-commerce" и "Метавселенная и Gamedev".

В рамках отбора участники со всей страны презентуют на питч-сессии более 50 лучших стартапов. Все проекты претендуют на поддержку в реализации и масштабировании от крупных игроков рынка, технологических компаний и венчурных фондов, а также получение всесторонней поддержки от правительства Тюменской области.

Среди российских инвесторов будут представлены венчурная студия группы "Иннотех", ПАО "Банк Уралсиб", венчурный фонд "Новая индустрия", ООО "Б-24", ПАО "Промсвязьбанк", частная инвестиционная компания Kama Flow и другие.

В рамках экспертной сессии "Меняющийся мир: вызовы и перспективы для МСП", спикеры рассмотрят многочисленные актуальные инструменты работы с зарубежными производителями. В частности, как выходить на зарубежные рынки, находить новые связи для выстраивания взаимодействия, какие существуют преференции от государства для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью.

О собственном опыте сотрудничества с зарубежными партнерами в условиях актуальной конъюнктуры рынка расскажут серийный кофейный предприниматель Станислав Боков и разработчик косметики крупных корейских брендов Эльвира Юркевич. Модератором площадки заявлен опытный эксперт по внешнеэкономической деятельности, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Николай Дунаев.

Перед фестивалем в рамках площадки "Масштабирование бизнеса сегодня" впервые за всю историю форума вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров выступит не как наставник и учитель, а в качестве предпринимателя. Он поделится с участниками СУПа историей масштабирования собственной компании и планами ее развития.

"Обычно я как ментор выступаю с мастер-классами в вопросах личностного и персонального роста. В этот же раз поделюсь с участниками и гостями форума технологией масштабирования собственного бизнеса. Это произойдет во второй день СУПа, 20 августа, перед официальным закрытием форума", - отметил Эдуард Омаров.

Самый правдивый фестиваль реальных историй предпринимателей со всей страны пройдет на сцене ДК "Нефтяник" 20 августа. Участники True Story Fest в неформальной обстановке поделятся настоящими историями, расскажут с высоты сегодняшнего опыта о собственных ошибках и жестких провалах на первых этапах создания и становления бизнеса, чтобы начинающие предприниматели могли минимизировать собственные неудачи. Темой выступлений станут "Уроки пандемии" или как выжить вопреки". Свои честные истории расскажут спикеры: Артем Рахмеев, Влад Джурович, Александр Андросов и Михаил Даринов.

TenChat – это достаточно молодая амбициозная социальная сеть с суперапп-архитектурой для создания и налаживания бизнес-контактов внутри России. В текущей конъюнктуре рынка она заняла свою нишу и уже решает ряд задач, стоящих перед предпринимателями и фрилансерами. 19 августа основатель социальной сети, инвестор Семен Теняев выступит в качестве спикера на тематической сессии СУПа "Переориентация экономического взаимодействия" и расскажет об эффективности и инструментах социальных платформ в качестве решения для развития предпринимательства в новой реальности.

"Мы столкнулись с массивным притоком аудитории в марте 2022 — поэтому задействовали больше ресурсов разработки для того, чтобы оперативно доработать функционал приложения. Сейчас практически каждый месяц мы запускаем обновленные версии TenChat - учитываем обратную связь пользователей и добавляем новые фичи, - говорит основатель соцсети Семен Теняев. - В ближайшее время планируется запуск групповых чатов и хэштегов. Расширение географии связей внутри России и поддержка предпринимательства, в том числе молодежного, входит в приоритетные цели TenChat: мы нацелены на то, чтобы стимулировать развитие предпринимательства и деловой активности в России".

Сегодня количество пользователей в TenChat стремится к 1,5 миллионам человек. Сервисом пользуются люди по всей России для решения определенных задач: от поиска работы и стратегических партнерств до органического продвижения личного бренда и просто чтения интересного и качественного контента. Нейросети TenChat отбирают для публикации в глобальную ленту экспертный контент, а с помощью сервиса "Аналитика компаний" пользователь может проверить индекс финансового доверия организаций. Безопасность общения и выстраивания бизнес-диалогов внутри соцсети обеспечивается и алгоритмами сервиса – они тщательно отслеживают подозрительную активность и выявляют ботов и массфоловинг.

Добавим, второй год форум пройдет в статусе международной площадки. В работе СУПа примут участие более 120 спикеров, 1500 предпринимателей из пяти стран и 50 регионов России. На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти. За это время СУП посетили более 18 тысяч предпринимателей из 70 регионов России и 15 стран мира. Медийный охват составил более 5 млн человек.

СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке правительства Тюменской области.