Третий инклюзивный автопробег общественники Тюменской области приурочат истории

| Фото: предоставлено Рашидом Хамзиным | Фото: предоставлено Рашидом Хамзиным

Третий инклюзивный автопробег проведут общественники Тюменской области. В этот раз организатор – региональная молодежная организация "Оптимист", приурочила его Дню государственного флага и его истории. Стартуют оптимисты на 10 машинах из Тюмени 21 августа. В маршрут включено посещение исторических мест Урала.

Главным пунктом маршрута станет урочище Ганина яма. В этом месте в 1918 году были захоронены останки членов царской семьи, а сейчас расположен мужской монастырь.

"Знаковое для православных людей место. И хотя в составе нашей большой команды есть и представители других конфессий, интересно, я думаю, будет всем. Это, кстати, еще одно проявление инклюзивности, когда люди с уважением относятся друг к другу вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи и состояния здоровья, когда все включены в активную жизнь, не замыкаются в каких-то рамках. Дважды мы совершали автомобильные экспедиции на север Тюменской области, а на Урал отправимся впервые. Программа будет насыщенной: экскурсии, песни, общение", - подчеркнул председатель организации "Оптимист" Рашид Хамзин.

По его словам участвовать в автопробеге планируют жители нескольких городов. Это общественные активисты, политики, крупные бизнесмены и титулованные спортсмены, в частности, чемпион Европы по танцам на колясках Станислав Шешуков и чемпионка паралимпийских игр в Турине, лыжница Любовь Васильева. К слову, в маршруте есть и спортивная составляющая: вояжеры намерены посетить знаменитый среди туристов порог Ревун.

"Людям с инвалидностью интересна жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и экстремальных. Мы изучим возможность сплава, рафтинга, посмотрим, и, если все понравится, в следующем году пригласим тюменцев в новую поездку на Урал", - сообщил Рашид Хамзин.

Впечатлениями от поездки ее участники поделятся в рамках "Фестиваля соседей", который пройдет в сквере Никольский микрорайона "Малахово" Тюмени 22 августа.