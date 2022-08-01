В Тюмени мужчина погиб под колесами собственного автомобиля

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

36-летний тюменец погиб под колесами собственного автомобиля Nissan вечером 20 августа. Трагедия случилась на ул. Г. Тукая, сообщает управление ГИБДД Тюменской области.

Мужина приехал помочь своему другу выехать на машине из грязи, но произошло непредвиденное.

"Внедорожник без водителя покатился вниз, хозяин попытался его остановить, но его зажало под машиной. В результате Nissan съехал в реку, водитель скончался на месте инцидента. Обстоятельства ДТП выясняются", - прокомментировали в Госавтоинспекции.