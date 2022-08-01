В Тюмени на пешеходном переходе Lexus сбил ребенка на велосипеде

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

12-летний велосипедист получил травму ноги в результате ДТП на ул.Газовиков, 65 в Тюмени.

Как сообщает управление ГИБДД по Тюменской области, подростка сбил Lexus, когда он ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

"Светофор в это время не работал после дождя. Подросток получил травму ноги. Обстоятельства выясняются", - прокомментировали в Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует родителям объяснить детям, что на велосипедах и самокатах нужно спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.