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В Тюмени на пешеходном переходе Lexus сбил ребенка на велосипеде

Происшествия, 11:02 21 августа 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

12-летний велосипедист получил травму ноги в результате ДТП на ул.Газовиков, 65 в Тюмени.

Как сообщает управление ГИБДД по Тюменской области, подростка сбил Lexus, когда он ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

"Светофор в это время не работал после дождя. Подросток получил травму ноги. Обстоятельства выясняются", - прокомментировали в Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует родителям объяснить детям, что на велосипедах и самокатах нужно спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

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