Тюменские хоккеисты встретятся с "Омскими крыльями", "Челметом" и "Молотом"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Традиционный турнир, посвященный Дню образования Тюменской области, стартует 26 августа во Дворце спорта.

"Рубин" проведет матчи с "Омскими крыльями", "Челметом" и "Молотом". Стоимость входного билета на один игровой день составит 100 рублей, сообщает пресс-служба команды. Игра с омичами пройдет в 19 часов.

27 августа в 17 часов тюменцы встретятся с "Молотом" из Перми, 28 августа в 17 часов "Рубин" сыграет с челябинским "Челметом".