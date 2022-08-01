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Тюменские хоккеисты встретятся с "Омскими крыльями", "Челметом" и "Молотом"

Спорт, 09:25 23 августа 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Традиционный турнир, посвященный Дню образования Тюменской области, стартует 26 августа во Дворце спорта.

"Рубин" проведет матчи с "Омскими крыльями", "Челметом" и "Молотом". Стоимость входного билета на один игровой день составит 100 рублей, сообщает пресс-служба команды. Игра с омичами пройдет в 19 часов.

27 августа в 17 часов тюменцы встретятся с "Молотом" из Перми, 28 августа в 17 часов "Рубин" сыграет с челябинским "Челметом".

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# ХК Рубин , хоккей

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