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97 школьников из ДНР отдохнут в тюменском "Энергетике"

Общество, 15:47 22 августа 2022

инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

97 детей и подростков из Донецкой народной республики приехали на отдых в оздоровительно-образовательный центр "Энергетик" Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.

На "Университетской смене", которая продлится до 29 августа, ребята познакомятся с культурой и историей России.

Для ребят проведут тематические мастер-классы и игры на сплочение. Также преподаватели Тюменского госуниверситета прочтут гостям из Донбасса научно-популярные лекции.

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# ДНР , Донбасс

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