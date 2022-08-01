97 школьников из ДНР отдохнут в тюменском "Энергетике"

| Фото: инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

97 детей и подростков из Донецкой народной республики приехали на отдых в оздоровительно-образовательный центр "Энергетик" Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.

На "Университетской смене", которая продлится до 29 августа, ребята познакомятся с культурой и историей России.

Для ребят проведут тематические мастер-классы и игры на сплочение. Также преподаватели Тюменского госуниверситета прочтут гостям из Донбасса научно-популярные лекции.