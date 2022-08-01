Наркодельца-рецидивиста из Тюмени отправили в колонию на девять лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Девять лет колонии строго режима получил житель Тюмени, признанный Центральным районным судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов дела, в апреле 2015 года молодой человек уже был осужден за наркопреступление к четырем с половиной годам лишения свободы.

5 февраля тюменец забрал из тайника более 45 гр наркотиков для сбыта и привез к себе домой. После этого часть наркотического вещества он успел расфасовать и разложить по тайникам.

Однако сбыть наркотик он не успел, его задержали сотрудники полиции. При нем обнаружили сверток с запрещенным средством, а во время обыска в его квартире – остатки наркотика.