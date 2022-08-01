Детский дом-интернат в Краснодоне получил помощь тюменских единороссов
Лечебного питания воспитанникам дома-интерната для детей-инвалидов в Луганской Народной Республике, которое передала делегация Тюменской области, учреждению хватит на три месяца.
Старшая медсестра Краснодонского детского дома-интерната Екатерина Кулакова рассказала, что воспитанники с малым весом остро нуждались в спецпитании.
"Они не усваивают положенные им калории, истощен подкожный жировой слой. Теперь малыши будут лучше набирать вес", - сообщила она.
Жители Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России", мгновенно отреагировали на решение поддерживать Краснодон.
"Средства собирают неравнодушные граждане, представители бизнес-сообщества. Региональное отделение "Единой России" также оказывает помощь подшефному району", - отмечено в сообщении.
Помощь жителям Донбасса региональное отделение "Единой России" начало оказывать еще в феврале — тогда за сутки была собрана первая фура для беженцев.
Помощь, поступающая в ЛНР из Тюменской области, по словам главы администрации Краснодона и Краснодонского района Сергея Козенко, необходима.
"Главное, что уделяется большое внимание объектам здравоохранения и социальным объектам", - отметил он.