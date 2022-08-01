Детский дом-интернат в Краснодоне получил помощь тюменских единороссов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лечебного питания воспитанникам дома-интерната для детей-инвалидов в Луганской Народной Республике, которое передала делегация Тюменской области, учреждению хватит на три месяца.

Старшая медсестра Краснодонского детского дома-интерната Екатерина Кулакова рассказала, что воспитанники с малым весом остро нуждались в спецпитании.

"Они не усваивают положенные им калории, истощен подкожный жировой слой. Теперь малыши будут лучше набирать вес", - сообщила она.

Жители Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России", мгновенно отреагировали на решение поддерживать Краснодон.

"Средства собирают неравнодушные граждане, представители бизнес-сообщества. Региональное отделение "Единой России" также оказывает помощь подшефному району", - отмечено в сообщении.

Помощь жителям Донбасса региональное отделение "Единой России" начало оказывать еще в феврале — тогда за сутки была собрана первая фура для беженцев.

Помощь, поступающая в ЛНР из Тюменской области, по словам главы администрации Краснодона и Краснодонского района Сергея Козенко, необходима.

"Главное, что уделяется большое внимание объектам здравоохранения и социальным объектам", - отметил он.