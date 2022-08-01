Диплом специалиста по большим данным можно получить в ТюмГУ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского госуниверситета могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку и получить диплом c присвоением квалификации "Специалист по большим данным" с осени 2022 г. Проект "Цифровая кафедра" реализуется в рамках программы "Приоритет 2030".

"По мнению некоторых психологов, способность анализировать данные и извлекать из них закономерности – одна из базовых черт человеческой психики. Целью нашего курса является дальнейшая прокачка “аналитического чувства” с помощью современных информационных технологий. А это чутьё прокачивать очень выгодно. Данные нас просто окружают со всех сторон, и большим преимуществом будет обладать тот, кто научится отличать истинные данные от фейковых, находить в данных неочевидные закономерности", – говорит куратор Цифровой кафедры, заместитель директора по развитию ИМиКН ТюмГУ Артем Шевляков.

Регистрация на курсы уже началась.