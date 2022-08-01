Тюменцев приглашают поделиться историями тружеников тыла

Проект Централизованной городской библиотечной системы "Труженики тыла" стартовал на краеведческом портале "ГородТ". Тюменцев приглашают рассказать о родных и знакомых, трудившихся в городе в годы Великой Отечественной войны.

Здесь публикуют списки рабочих и служащих предприятий, работавших в Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Списки обновляются и дополняются постоянно.

Проект "Труженики тыла" реализуют по инициативе ветерана Тюменского судостроительного завода Юрия Андреева, проработавшего на этом предприятии 45 лет. Он собирал архивные данные о работе тюменских предприятий в военные годы, создавал длинные архивные списки рабочих и служащих заводов, как тюменских, так и эвакуированных в военное время. Эта информация легла в основу проекта "Труженики тыла".

Сотрудники библиотечной системы также публикуют на краеведческом портале "ГородТ" списки работников небольших и малоизвестных тюменских предприятий: артелей Многопромсоюза, промышленных объединений и иных организаций.

С сентября в библиотеках пройдет цикл встреч с представителями ветеранских организаций предприятий, работавших в Тюмени в годы Великой Отечественной войны.

МАУК "ЦГБС" призывает граждан ознакомиться с архивными списками и рассказать истории о близких, знакомых, родных людях – тружениках тыла. Поделиться можно, прислав материал на краеведческий портал "ГородТ" с пометкой "Труженики тыла": позвонив по телефонам 22-52-37, 43-28-49, или написав сообщения в официальные группы тюменских библиотек в социальной сети "ВКонтакте": vk.com/tekutyevka72, vk.com/cgbstyumen.

Официальные списки рабочих и служащих на краеведческом портале "ГородТ": Тюменский водочный завод, ДОК "Красный октябрь", Тюменский судостроительный завод.