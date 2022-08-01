Все школы в Тюменской области готовы к 1 сентября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все школы Тюменской области готовы к новому учебному году, сообщает региональное УМЧС.

В этом учебном году двери распахнет 531 школа, за парты сядут почти 243 тыс. детей.

Образовательные учреждения проверила специальная комиссия в составе представителей Росгвардии, МЧС и других ведомств. "Особое внимание уделили работе систем охраны, соблюдению санитарных требований и норм пожарной безопасности", - отмечается в сообщении ведомства.