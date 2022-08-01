В Тюменской области 1 сентября сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах к школам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Безопасность детей на школьных линейках обеспечат сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области 1 сентября. Также будут выставлены посты на дорогах. Об этом на брифинге с журналистами рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

"Будем дежурить от начала линеек и до того, как последний участник мероприятия уйдет из учебного заведения. Кроме этого, в первую декаду сентября проведем во всех школах уроки дорожной безопасности, потому что наша основная задача, напомнить детям и родителям о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", - отметил Андрей Миллер.

В преддверии Дня знаний сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением водителями правил проезда на пешеходных переходах. Полицейские рекомендуют тюменцам ездить 40 км в час возле школ и детских садов, а во дворах соблюдать скорость 5 км в час.

| Фото: ИА "Тюменская лния" | Фото: ИА "Тюменская лния"

"Хочу обратиться к родителям не только первоклассников, но и старших классов - объясняйте и показывайте заблаговременно безопасный маршрут от дома до школы и обратно. На каждом участке дороги рассказывайте о рисках и как лучше поступить в той или иной ситуации. Такими комплексными усилиями мы сможем снизить детский травматизм на дорогах", - подчеркнул начальник регионального управления ГИБДД.

Отметим, в этом году зарегистрировано 252 ДТП с участием детей, в них погибло два ребенка и 284 получили травмы. За аналогичное время прошлого года было зафиксировано 248 аварий, где три ребенка погибли и 292 получили травмы.

Виктория Макарова