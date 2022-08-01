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Тюменку с тремя десятками штрафов за нарушение ПДД выявили на дороге

Общество, 19:21 25 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Toyota Camry, принадлежащий женщине с 31 неуплаченным штрафом за нарушение ПДД, остановили сотрудники ГИБДД и судебные приставы в Тюмени. У 37-летней собственницы машины был долг в размере более 45 тыс. рублей

"Среди нарушений — 29 фактов превышения скоростного режима и 2 выезда за стоп-линию", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Женщина полностью погасила задолженность во время проверочного мероприятия.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что административный штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления, а также рекомендуют уплачивать штрафы в течение 20 дней — в размере половины от назначенной суммы, что предусмотрено законом.

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# ПДД , судебные приставы , штрафы

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