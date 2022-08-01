Тюменку с тремя десятками штрафов за нарушение ПДД выявили на дороге
Автомобиль Toyota Camry, принадлежащий женщине с 31 неуплаченным штрафом за нарушение ПДД, остановили сотрудники ГИБДД и судебные приставы в Тюмени. У 37-летней собственницы машины был долг в размере более 45 тыс. рублей
"Среди нарушений — 29 фактов превышения скоростного режима и 2 выезда за стоп-линию", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Женщина полностью погасила задолженность во время проверочного мероприятия.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что административный штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления, а также рекомендуют уплачивать штрафы в течение 20 дней — в размере половины от назначенной суммы, что предусмотрено законом.