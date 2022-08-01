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В Тюмени в выходные ожидается 26 градусов тепла

Общество, 11:16 26 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 22 до 26 градусов тепла прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 27 и 28 августа.

По данным центра Фобос, в ночь на субботу в областном центре возможен небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 12 градусов.

27 августа в дневные часы столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до плюс 11. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода и слабый северный ветер.

28 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 26 градусов, в ночные часы температура воздуха составит плюс 15. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

В начале следующей недели погода не изменится. 29 и 30 августа в дневные часы столбики термометров достигнут 29 градусов, но есть вероятность небольших дождей.

Любовь Голышева

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