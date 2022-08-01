Тюменцы предпочитают подавать заявления о государственной регистрации ипотеки в электронном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять из десяти заявлений о государственной регистрации ипотеки, подано в электронном виде. Срок регистрации по таким заявлениям, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области, не превышает 24 часа.

Управление, по словам заместителя руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслава Санникова, уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат. "На сегодняшний день доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 91,1%", - сообщил он.

В регионе, отмечено в сообщении, реализуется программа, разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом "Ипотека за 24 часа", которая значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации. Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются управлением в течение одного дня, в случае отсутствия причин, препятствующих регистрации.

По итогам 7 месяцев 2022 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 52 тыс. 215 ипотечных сделок, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 5,6 тыс. приходится на "льготную" ипотеку.

Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственным услуг и посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты.