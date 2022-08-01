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Шестеро детей пострадали в дорожных авариях в Тюменской области 26 августа

Происшествия, 10:05 27 августа 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Шестеро детей получили травмы на дорогах Тюменской области 26 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция. Среди пострадавших пять юных пассажиров автомобилей и один пешеход.

На ул. Трактовой автомобиль KIA Cerato въехал в заднюю часть Hyundai. Предварительно, 25-летний водитель KIA не выдержал безопасную дистанцию.

В этом ДТП были ранены трое пассажиров KIA: мальчик 13-ти лет, 16-летняя девушка и женщина 37-ми лет.

В с. Сингуль Татарский 13-летний подросток на мопеде сбил 12-летнюю девочку, стоявшую у края дороги. Водительских прав у мальчика нет. Он не пострадал, школьница получила ушибы и ссадины.

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