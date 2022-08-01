Ученые ТюмГУ исследовали накопление токсичных элементов в озерах Севера

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Токсичные элементы в озерах Севера не превышают нормы, но их накопление в живых организмах оказывает на них отравляющее воздействие. К такому выводу пришли географы и химики ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

В основу работы легло обобщение результатов изучения химического состава малых озер тундры Кольского региона, Ямало-Ненецкого округа регион и Восточной Сибири, всего изучено 99 озер. Статья с итогами исследования опубликована в журнале "Геохимия".

Исследователи говорят, что в течение предшествующего столетия резко увеличилось антропогенное поступление элементов в окружающую среду, которое связано со все возрастающими объемами добычи металлов и их рассеиванием в окружающей среде.