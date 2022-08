В Тюмени нашли водяные знаки в двухсотлетней книге

| Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

Водяные знаки в научно-популярном издании об истории Греции нашли сотрудники Тюменской областной научной библиотеке. Книге более двухсот лет, сообщает информационный центр правительства региона.

Их заметили во время реставрации книги Goldsmith Oliver. The Grecian history from the earliest state, to the death of Alexander the Great. – Edinburgh: Printed by J. Pillans & Sons, 1813. – 460 с. (Vol. 1).

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Водяной знак – видимое на просвет изображение на бумаге, которое нельзя уничтожить, не повредив листа. Их начали использовать в XIII веке. Удалось установить год изготовления бумаги для книги — 1812.