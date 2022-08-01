Для тюменских школьников проведут уроки дорожной безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уроки дорожной безопасности проведут с тюменскими школьниками сотрудники ГИБДД в сентябре. Также будут созданы "дорожные шпаргалки", которые взрослые смогут ежедневно отправлять детям в мессенджерах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Также сотрудники ГИБДД советуют родителям перед школой повторить с детьми правила дорожной безопасности, и выбрать безопасный маршрут от дома до учебного заведения.

В этом году на дорогах Тюменской области попали в ДТП 284 ребенка, двое детей погибли. Каждый четвертый пострадавший ребенок - пешеход, каждый второй – пассажир автомобиля.