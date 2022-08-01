В Тюменской области ищут инвестора для производства резины из этилен-пропилен-диенового каучука

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвестора для производства резины из этилен-пропилен-диенового каучука (EPDM) ищут в Тюменской области для создания торцевых уплотнителей для насосов, которые изготавливаются из этого материала. На проект необходимо 120 млн рублей, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Среднегодовая потребность в торцевых уплотнениях насосов, в том числе ремкомплекты для нефтегазовых компаний составит 128 штук, ЖКХ - 118 штук, застройщиков - 4 тыс. штук, отмечают эксперты.

Предпринимателю будет обеспечено полное сопровождение проекта Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" вплоть до его запуска. При реализации инициативы инвестор может получить такие меры государственной поддержки, как инвестиционные займы, субсидии на возмещение затрат по договору лизинга оборудования, налоговые льготы и аренду земельного участка за один рубль для масштабных инвестиционных проектов. Для будущего проекта на выбор предлагают использовать земли в Тобольске, площадью 500 га, рядом с нефтехимической компанией "СИБУР", либо один из участков индустриальных парков "Богандинский" или "ДСК-500".

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Резина EPDM производится из синтетического этиленпропиленового каучука. Ее применяют в нефтегазовой и строительной сфере, автомобильной и пищевой промышленностях. Основные страны производители: Турция, Китай, Бельгия и США.