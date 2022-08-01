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В Тюменской области второй месяц разыскивают жителя Ишима

Происшествия, 14:59 31 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Ишима Сергей Горнович 1963 г. р. ушел из дома по улице Алтайской 18 июля, его местонахождение до сих пор не установлено. Жителей Тюменской области просят помочь с розыском, сообщает Ишимский межрайонный следственный отдел.

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, плотного телосложения, рост 175 см, глаза серо-голубые, волосы короткие, светлые. Был одет: полевой костюм "горка" болотного цвета, черные галоши.

Особые приметы: носит очки, на правом плече руки тату в виде ракеты и глобуса. При себе имел сумку темно-зеленого цвета.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефону 8(34551) 5-08-10 или 8(34551) 7-98-02 (МО МВД России "Ишимский") Конфиденциальность гарантируется.

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# Ишим , розыск

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