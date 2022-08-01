Стелу "Город трудовой доблести" с капсулой времени в Тюмени откроют 31 октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стелу "Город трудовой доблести" высотой 1945 сантиметров откроют в Тюмени 31 октября. Дата выбрана не случайно – это день открытия знаменитого тюменского судостроительного завода, который в годы Великой Отечественной войны выпускал торпедные катера.

Сейчас в сквере Машарова активно ведутся работы, они выполнены на 70%. Как рассказал в ходе выездного совещания по объектам благоустройства руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артем Павлюченко, в ближайшее время здесь появится амфитеатр, почти готовы пилоны и барельефы, прилегающую территорию озеленят.

"Стела будет с подсветкой на протяжении всей высоты. Наверху с одной стороны появится герб Тюмени, а с обратной - указ президента России о присвоении нашему городу почетного звания. На барельефах будут надписи и изображения, посвященные труженикам тыла, заводам и предприятиям, которые внесли значимый вклад в Победу", - поделился руководитель управы.

Глава города Руслан Кухарук, который посетил площадку и оценил ход работ, предложил в день открытия стелы заложить капсулу времени для будущего поколения. На очередной встрече с тюменскими ветеранами и общественниками обсудят текст послания потомкам.

"Мы видим, как территория преобразилась, вместо парковочной зоны здесь появляется совершенно новое пространство. Работы ведутся в соответствии с графиком – благоустраивается прилегающая территория, завершается облицовка гранитным камнем самой стелы. В скором времени появятся планшеты с информацией о вкладе тюменцев, которые работали в годы войны", - сказал Кухарук.

Он добавил, что создание стелы и благоустройство прилегающей территории – это пример муниципально-частного партнерства. Эскиз и проект выбрали тюменцы, а работы выполняет подрядчик ООО "Сибинтел холдинг".

Напомним, 20 мая 2021 года Тюмени присвоено почетное звание РФ "Город трудовой доблести", в связи с чем должна быть установлена стела с изображением герба Тюмени и текстом указа президента страны о присвоении городу звания. Концепцию и место установки стелы выбирали горожане в сентябре 2021 года. По итогам конкурса на разработку эскизного проекта победу одержала Анастасия Лукина.

Любовь Голышева