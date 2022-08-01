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Из Тюмени в Махачкалу стартует инклюзивный автопробег в поддержку спецоперации и Путина

Общество, 15:32 31 августа 2022

предоставлено Тимуром Нигматуллиным | Фото: предоставлено Тимуром Нигматуллиным

12 человек станут участниками автопробега "Инклюзивный путь", который стартует из Тюмени в Махачкалу 15 сентября в поддержку спецоперации и действий президента России. В Волгограде к восьми тюменским участникам присоединятся еще четыре товарища. Протяженность автопробега составит 7 тыс. км, в Тюмень экспедиция вернется примерно 30 сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор АНО "Вдохновение", организатор события Тимур Нигматуллин.

За время путешествия его участники посетят четыре российских города: Уфу, Волгоград, Астрахань и Махачкалу. В каждом из них проведут круглые столы и панельные дискуссии по тиражированию инклюзивных практик. Тюменцы встретятся и обменяются своими наработками с общественными лидерами инклюзивных и инвалидных организаций, а также с активными ребятами с инвалидностью.

"Акция носит не только образовательный, но и патриотический характер, поэтому в каждом городе участники возложат цветы к памятникам российским воинам", - рассказал общественник.

Также автопутешественники посетят самые известные достопримечательности каждого из городов и оценят их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация "Вдохновение" занимается развитием инклюзивного туризма, поэтому итогом всех прошедших и предстоящих автопробегов станет создание инклюзивной карты по разным направлениям России и даже в ЛДНР, в подшефный Тюмени Краснодон.

Кроме того, в рамках автопробега ребята проведут презентации тюменской продукции – от меда до украшений.

Инна Кондрашкина

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# автопробег , Донбасс , инклюзия , путешествия , туризм

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