Тюменские родители могут выбрать кружки и секции для детей в Viber и Telegram

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О детских кружках и секциях в Тюмени жители города могут подробно узнать в информационном канале в мобильном приложении Viber и Telegram "Кружки и секции Тюмени". Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Для участников ежедневно публикуется также информация о семинарах, мастер-классах, экскурсиях и конкурсах, проводимых по различным направлениям допобразования.

Присоединиться к каналам можно в Viber и Telegram.

Кроме этого, администраторы принимают заявки на размещение объявлений в каналах по почте dosug_dety@mail.ru.