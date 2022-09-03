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В Тобольске помогли обрести новый дом пяти котам

Общество, 15:48 03 сентября 2022

из архива "ТРОО Дом "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой" | Фото: из архива "ТРОО Дом "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой"

Найти дом брошенным кошкам помогла благотворительная выставка "Августейший кот", прошедшая в мультицентре "Моя территория" Тобольска.

Акцию провели ее совместно с центром помощи бездомным животным "Право на жизнь". Благодаря ей найти дом помогли пяти котам.

Тоболяки, ставшие гостями выставки, могли посмотреть на животных и погладить их. Также стать хозяевами для котят и уже взрослых кошек, забрать их домой.

Многие оставляли еду и амуницию для животных или финансово поддерживали фонд. Посетители выкладывали снимки в соцсети, обращая дополнительное внимание на проблему среди своих знакомых, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

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# бездомные животные , выставка кошек , домашние животные , Тобольск

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