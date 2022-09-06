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В Тюмени историки из России, Белоруссии и Америки обсудят материальную среду СССР

Общество, 08:12 06 сентября 2022

Международная конференция "Сделано в СССР: материализация нового мира", посвященная 100-летию образования Советского Союза, пройдет в Тюмени 9-11 сентября. Инициаторами конференции выступила команда историков из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Принстона, Хьюстона, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники обсудят процессы формирования многообразных миров советский вещей и попытаются понять, какое влияние оказывала материальная среда Советского Союза – от инфраструктурных проектов до предметов повседневного спроса – на жизнь и деятельность советских институтов, общества и отдельных людей.

Ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Витебска выступят с докладами про советские ЭВМ, детские игрушки, вечный огонь, косметику, лекарства и санатории.

"Изучение материальных объектов и их специфики на сегодняшний день является одним из самых актуальных направлений гуманитарного знания. Если раньше историки, антропологи, философы смотрели прежде всего на человека, то теперь в различных объектах видят агентов и акторов истории. Мы рады что нам удалось собрать в Тюмени ведущих исследователей и считаем, что данная конференция станет событием в интеллектуальной жизни не только российского, но и мирового уровня", – прокомментировал председатель оргкомитета конференции, доцент Антропошколы ТюмГУ Александр Фокин.

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# история , наука , ТюмГУ

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