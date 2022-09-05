Более 300 кг мусора собрали волонтеры на экологической акции "Друзья Иртыша" в Тобольске

| Фото: Администрация г. Тобольска во ВКонтакте | Фото: Администрация г. Тобольска во ВКонтакте

Более 300 кг мусора собрали волонтеры на экологической акции "Друзья Иртыша", которая прошла на территории будущего "Иртыш-парка" в Тобольске 3 августа. Участниками стали 50 человек, сообщает администрация города.

Убрать мусор вышли студенты и преподаватели Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, волонтерский отряд "Экопросвет", сотрудники городских департаментов, центр реализации молодежных и профилактических программ, Дом детского творчества, члены ТРО "Опора России", Тобольской городской думы и ремесленного сообщества города.

Напомним, акция "Друзья Иртыша" продлится до 9 сентября в Тобольске и Тобольском районе. Участие может принять любой желающий.