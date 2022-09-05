В селе Омутинском открыли памятник Герою Советского Союза Александру Филонову

Марина Никонорова, АНО "ИИЦ "Сельский вестник" Марина Никонорова, АНО "ИИЦ "Сельский вестник"

В селе Омутинском состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Александру Григорьевичу Филонову, сообщает АНО "ИИЦ "Сельский вестник" в Telegram-канале.

5 сентября, в день рождения уроженца деревни Слободская у сквера его имени собрались школьники, представители трудовых коллективов, ветераны боевых действий, курсанты группы добровольной подготовки к военной службе (СГ ДПВС), юнармейцы и жители села.

Омутинская земля, по словам главы Омутинского муниципального района Олега Кузнецова, гордится людьми, навечно вписавшими свои имена в ратную историю страны.

"Мы всегда будем хранить память о героях Великой Отечественной войны, ставших символами беспримерного солдатского мужества и славы, - отметил он. - Сегодня, когда Вооруженные Силы Российской Федерации проводят специальную военную операцию на Украине, подвиг героев-фронтовиков сияет еще ярче. Потому что именно воины Великой Отечественной являются примером для сегодняшних бойцов. Уверен, последующие поколения будут свято чтить память каждого солдата и никакие силы не смогут затмить подвиг героев".

Герой Советского Союза Александр Григорьевич Филонов свой первый бой он принял в июле 1941 года. Затем воевал на Калининском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Москвы, битве на Курской дуге, в Могилевской, Минской, Берлинской и других наступательных операциях. Был трижды ранен. За проявленную отвагу и стойкость он награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени и боевыми медалями. За подвиг, совершенный в бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года удостоен звания "Герой Советского Союза".

Александр Филонов родился 5 сентября 1920 года в деревне Слободская. Окончил школу, затем - Ялуторовский техникум молочной промышленности. Работал техником на станции Ишим. В 1938 году райкомом комсомола был направлен на учебу в Омское пехотное училище, которое окончил в 1940 году. На фронтах Великой Отечественной войны – с июля 1941 года. Воевал на Калининском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. В 1943 году окончил курсы командиров батальонов при Военной академии им. М. В. Фрунзе. В боях был трижды ранен. Принимал участие в Могилевской, Минской, Белостокской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

Группа бойцов из шести человек, которую вел командир батальона Александр Филонов, первой высадилась на берег Днепра в районе Могилева, закрепилась и удерживала плацдарм до подхода основных сил полка. За подвиг, совершенный в этом бою, Александру Филонову Указом президиума Верховного Совета ССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней, многими медалями.

В 1947 году в звании гвардии майора уволен в запас. В 1955 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. Жил в городе Сочи Краснодарского края, работал юристом. Умер 12 апреля 1995 года. Похоронен в Сочи.