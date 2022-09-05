Заместитель губернатора Тюменской области Елена Еремеева покинула свой пост

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель губернатора, начальник главного правового управления правительства Тюменской области Елена Еремеева освобождена от занимаемой должности по собственному желанию 5 сентября 2022 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Напомним, что на должность заместителя губернатора Елена Еремеева была назначена 13 июня 2018 года, она на протяжении14 лет возглавляла главное правовое управление правительства Тюменской области.