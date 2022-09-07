Подготовку школ Тюмени к учебному году оценили городские депутаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все муниципальные школы Тюмени подошли к началу нового учебного года подготовленными. Общеобразовательные учреждения обеспечены оборудованием, соблюдены требования безопасности. К такому выводу пришли депутаты Тюменской городской думы в ходе работы постоянной комиссии по социальному развитию 7 сентября.

В 2022 году за парты сели 134 тыс. юных тюменцев, об этом членам комиссии рассказала глава департамента образования Тюмени Дина Горковец. По ее словам, в сфере образования заняты около 6 тыс. 300 сотрудников, подвозят учащихся к школам 63 автобуса, в том числе девять, приобретенных в 2022 году. Этой услугой пользуются 5 тыс. 800 учеников.

Как решен вопрос обеспечения школ старой постройки системами погодного регулирования теплоснабжения, поинтересовался депутат Александр Григорьев. "Тарифы за отопление сегодня одни из самых больших, - отметил он. – По своему опыту я знаю, что эти системы способны дать экономию денежных средств до 25 процентов".

Представитель администрации уточнила, что программы энергосбережения разработаны в настоящее время для всех общеобразовательных учреждений. "Одна из наших задач – это экономия финансов, которые могут быть потрачены впустую на отопление или освещение, - рассказала она. – Бойлерные и датчики в настоящее время заменены в большинстве корпусов".

Депутат Альбина Селезнева поинтересовалась сроками ремонта стадиона школы № 28. "Была составлена смета реконструкции на 31 миллион рублей, но стадион до сих пор стоит нетронутый, когда все-таки начнется ремонт?".

На это Дина Горковец заметила, что отремонтировать все стадионы и спортивные ядра школ одновременно невозможно, тем не менее бюджетом города предусмотрены серьезные средства на благоустройство и реконструкцию школ.

"Два новых детских сада откроются в Тюмени уже в этом году, еще два, а также две школы будут введены в эксплуатацию в 2023 году, - напомнила, подводя итог работы, председатель комиссии Елена Бойко. – Они откроются именно в тех микрорайонах, где это сегодня жизненно необходимо – Ямальский-2 и Новопатрушево. Это говорит о том, что наш город очень привлекателен, в том числе и для молодежи".

Николай Ступников