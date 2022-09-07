Бывшего замначальника УФСИН по Тюменской области приговорили к трем годам лишения свободы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бывшему заместителю начальника УФСИН России по Тюменской области Андрею Рукосмотрову вынесли приговор за получение взятки в центральном районном суде 7 сентября. Его лишили свободы сроком на 3 года со штрафом 3,6 млн рублей, сообщает региональная объединенная пресс-служба судебной системы.

Андрея Рукосмотрова судили по п. "в" ч. 5 и ч. 1, а также ч. 2 ст. 290 УК РФ. Подсудимый полностью признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 360 тыс. рублей.

Отбывать наказание он будет в ИК строгого режима. Также суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах на три года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным следствия, с 2015 по 2018 годы замначальника регионального УФСИН получал деньги и имущество от руководителя фирмы и помогал по вопросам заключения госконтрактов на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам.