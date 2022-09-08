Система теплоснабжения Тюмени готова к началу отопительного сезона

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Система теплоснабжения Тюмени готова к началу отопительного сезона. Об этом заявил глава города Руслан Кухарук по итогам выездного рабочего совещания по объектам теплоснабжения.

"Сегодня городская система теплоснабжения готова к подаче тепла. Думаю, что в ближайшее время я подпишу такое постановление, и этот процесс планомерно будет запущен в разных районах города", - сказал он.

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Большинство многоквартирных домов города уже получили паспорта готовности, в них проводятся мероприятия, обеспечивающие подачу тепла в квартиры. Прием заявок от управляющих организаций на выдачу паспортов готовности к отопительному периоду продолжится до 15 сентября, сообщает городская администрация.

Социальные объекты, в частности, детские сады, школы и больницы, подключаются к теплоснабжению раньше по заявительному принципу. Каждый руководитель принимает соответствующее решение исходя из комфорта и безопасности детей либо пациентов. Некоторые учреждения уже начинают подавать заявки.

Запланированный единой теплоснабжающей организацией Тюмени – компанией "УСТЭК" объем работ на 2022 год практически выполнен. Завершены ремонт и реконструкция более 12 км тепловых сетей и строительство современной котельной в районе Мелиораторов.

Руслан Кухарук напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством крайний срок подачи тепла устанавливается, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти дней.