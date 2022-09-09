Около 30 спортсменов сыграют на чемпионате Тюменской области по бильярдному спорту

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 30 спортсменов станут участниками чемпионата Тюменской области по бильярдному спорту в клубе "Премиум люкс" 10 и 11 сентября. Начало игр - в 12 часов, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Бильярдисты приедут из Тюмени, Тобольска и Уватского района. В отборочном туре они сыграют до трех побед, в полуфинале - до четырех, в финале — до пяти.

По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены, которые войдут в сборную Тюменской области. Победителей объявят 11 сентября.