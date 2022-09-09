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Около 30 спортсменов сыграют на чемпионате Тюменской области по бильярдному спорту

Спорт, 18:14 09 сентября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 30 спортсменов станут участниками чемпионата Тюменской области по бильярдному спорту в клубе "Премиум люкс" 10 и 11 сентября. Начало игр - в 12 часов, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Бильярдисты приедут из Тюмени, Тобольска и Уватского района. В отборочном туре они сыграют до трех побед, в полуфинале - до четырех, в финале — до пяти.

По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены, которые войдут в сборную Тюменской области. Победителей объявят 11 сентября.

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# бильярд , соревнования , спортсмены

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