Более 200 наблюдателей будут работать на избирательных участках в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

233 наблюдателя будут работать на избирательных участках в Тюменской области 11 сентября.

Председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин подчеркнул, что вопросам безопасности уделяется самое большое внимание.

"Контрольно-надзирающие органы активно проверяли помещения – все 139 участков на сегодня соответствуют предъявляемым требованиям. Там, где не установлены стационарные рамки металлодетекторов, будут использованы ручные металлодетекторы. Средствами видеофиксации оборудованы все избирательные участки", – рассказал он.

Отметим, видеофиксация избирательного процесса будет вестись круглосуточно. Материал будет храниться в течение трех месяцев.