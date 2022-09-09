Более 200 наблюдателей будут работать на избирательных участках в Тюменской области
233 наблюдателя будут работать на избирательных участках в Тюменской области 11 сентября.
Председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин подчеркнул, что вопросам безопасности уделяется самое большое внимание.
"Контрольно-надзирающие органы активно проверяли помещения – все 139 участков на сегодня соответствуют предъявляемым требованиям. Там, где не установлены стационарные рамки металлодетекторов, будут использованы ручные металлодетекторы. Средствами видеофиксации оборудованы все избирательные участки", – рассказал он.
Отметим, видеофиксация избирательного процесса будет вестись круглосуточно. Материал будет храниться в течение трех месяцев.