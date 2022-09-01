В проекте "Азбука предпринимателя" с начала года приняли участие 122 тюменца

| Фото: центр "Мой бизнес" | Фото: центр "Мой бизнес"

Дополнительный поток "Азбуки предпринимателя" стартовал в Тюмени 12 сентября. В нем приняли участие 30 человек, сообщает пресс-служба инвестагентства Тюменской области.

Участников ждет насыщенная образовательная повестка. Они рассмотрят такие ключевые темы, как генерацию идей, финансовое планирование, продвижение и упаковку бизнеса, работу с персоналом и другое.

"Мы видим большой интерес к проекту. Он является одним из самых востребованных в Тюмени, в наш адрес ежедневно поступают заявки от желающих пройти обучение", - рассказал руководитель центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Добавим, с начала 2022 года в областном центре прошло уже пять потоков "Азбуки предпринимателя", участниками которых стали 122 человека.