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Единые общеобразовательные программы в российских школах планируется ввести к 2024 году

Общество, 17:32 15 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единые общеобразовательные программы планируется ввести в российских школах к 2024 году. Законопроект изменений к ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" принят Государственной думой в третьем чтении 14 сентября, сообщается в Telegram-канале федерального парламента

"Принятый Госдумой закон повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания", - отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

В числе изменений - введение золотого стандарта качества знаний по основным федеральным образовательным программам. Станет легче переходить из школы в школу. На экзаменах будут только те вопросы, которые школьники изучали. За счет нового порядка разработки школьных учебников в них станет меньше ошибок. Минпросвещения будет делать заказ на разработку учебников, утверждать авторский коллектив. Кроме того, предусмотрены федеральная рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Председатель Госдумы отметил, что также нужно решить вопросы с кадрами и состоянием школ. По его мнению, выходом может стать перевод школ с муниципального на региональный уровень. С этим предложением согласился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Законопроект будет представлен на рассмотрение в Совет Федерации и далее его направят на подпись президенту России. В силу изменения вступят после официального опубликования.

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# Государственная дума , образование , школы

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