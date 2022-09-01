Тюмень легко входит в отопительный сезон, считают депутаты гордумы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень подготовлена к зиме. К такому заключению пришли депутаты, проанализировав готовность жилищно-коммунального комплекса областного центра к работе в отопительный период на заседании городской думы 15 сентября.

Об основных направлениях подготовки теплосетевого комплекса народным избранникам рассказал постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

Он, в частности, отметил, что при выполнении ремонта дворов и сетей особое внимание уделялось синхронизации работ с целью свести к минимуму неудобства для жителей города.

Напомним, что глава города Руслан Кухарук подписал постановление о начале отопительного периода с 14 сентября. В течение шести дней тепло будет поставлено во все микрорайоны Тюмени.

Депутат Евгений Бакро поинтересовался состоянием сетей, подающих тепло в дома тюменцев от котельных. Директор департамента городского хозяйства Тюмени Владимир Кильтау уточнил, что из 80 городских котельных 39 не относятся к компании УСТЭК.

"При этом предприятия точно так же проводят ремонт и опрессовку, и соответствующим образом получают паспорта готовности, - добавил он. – В настоящее время тепло от котельных получают около 35 тысяч жителей 200 многоквартирных домов".

"Все представленные сегодня администрацией показатели говорят о том, что город легко войдет в отопительный сезон", - выразил уверенность председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников