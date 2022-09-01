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Уватская школьница вышла в полуфинал конкурса "Большая перемена"

Общество, 17:43 16 сентября 2022

администрация Уватского района ВКонтакте | Фото: администрация Уватского района ВКонтакте

Ученица 9 класса Уватской школы Зарина Зиеева стала полуфиналистом всероссийского конкурса "Большая перемена" и прошла в финал конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".

Как сообщили в администрации Уватского района, заочный этап состязания стартовал в июне. Участники выполняли задания и разрабатывали проекты. Очный этап прошел в Казани с 5 по 10 сентября. Ребята решали кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов, участвовали в образовательных программах, мастер-классах, проходили тесты на знание государственного устройства России, презентовали свои социально-значимые проекты в сфере образования, культуры и спорта.

В 2022 году в "Большой перемене" участвовали более 3,9 млн человек. В октябре станут известны имена 1,5 тыс. финалистов, которые поборются за победу в международном детском центре "Артек".

Победителями "Большой перемены" среди учеников 11 классов станут 300 человек. Они получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные призы от партнеров конкурса.

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# Большая перемена , Уватский район

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