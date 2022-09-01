Сотрудники ФСБ пресекли попытку сбыта крупной партии героина в Тобольском районе

фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области. фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области.

Попытку сбыта 500 граммов героина в Тобольском районе пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области. Житель Тюмени, подозреваемый в причастности к организации канала поставки, установлен и задержан, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"По версии следствия, указанную партию наркотиков фигурант совместно с неустановленными лицами планировал реализовать на территории Тобольского района на сумму более 6,5 млн рублей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - отмечено в сообщении ведомства.

По данному факту РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по пункту "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

"Даже единичный случай употребления наркотиков может стать смертельным. Зависимость от наркотиков преодолевается очень сложно. Человек гробит не только свое здоровье, но и жизнь: теряет близких, работу, самого себя. Важно, чтоб у зависимых людей не было возможности приобрести наркотики, а новые люди не были "подсажены на иглу". Борьба с наркопреступностью - перекрытие каналов поставки, задержание наркоторговцев, курьеров и всех пособников таких преступлений - ведется постоянно и тщательно", - уверен эксперт, врач-нарколог.

О случаях распространения наркотиков жители могут сообщать на телефон доверия регионального управления ФСБ России по Тюменской области: 8(3452) 46-89-45.