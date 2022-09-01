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2023 год в Тобольске станет годом Михаила Знаменского

Общество, 18:57 16 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2023 год в Тобольске посвятят писателю, археологу и этнографу Михаилу Знаменскому, 2024 год — ученому Дмитрию Менделееву, 2025 год — писателю Петру Ершову. Исторических личностей определили в результате голосования на сайте "Тобольск решает".

2023 год будет годом Михаила Знаменского в связи со 190-летием со дня его рождения, за это было отдано 324 голоса, 2024-й год посвятят Дмитрию Менделееву и приурочат это к 190-летию со дня его рождения, за это отдано 390 голосов, 2025 год будет связан с 210-летием со дня рождения Петра Ершова — 310 голосов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

2022 год в Тобольске посвящен его основателю — Даниле Чулкову, открытие памятника в его честь состоится скоро.

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