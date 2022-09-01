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Александр Моор поздравил тюменского ветерана Надежду Барышникову с вековым юбилеем

Общество, 10:43 17 сентября 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава региона Александр Моор поздравил со 100-летним юбилеем тюменского ветерана Надежду Васильевну Барышникову.

Надежда Васильевна родилась в деревне Кошелево Омутинского района, в августе 1942 года добровольцем призвана в армию.

Служила на Ленинградском фронте в 8-м узле связи 13-й воздушной армии связистом-телеграфистом в звании младшего сержанта.

Награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией в 1941-1945 гг.", орденом "Отечественной войны" II степени.

"Ваш фронтовой путь — пример настоящей стойкости, искреннего патриотизма и воинской доблести. Ваш личный неоценимый вклад в приближение Победы, защиту гуманных ценностей, справедливости и спасение мира от нацизма навсегда останется в истории. И сегодня Ваша сила воли вдохновляет подрастающее поколение. Мы гордимся, что на тюменской земле живет такой человек! Искренне желаю доброго здоровья, благополучия и тепла Вам и Вашим близким!", - отметил в поздравительной телеграмме губернатор Тюменской области.

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# Александр Моор , ветеран Великой Отечественной войны

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